Das muntere Begräbnis

Jetzt setzen Sie sich einfach mal ruhig hin, lehnen sich zurück, atmen tief durch, schalten die hysterische internet-Apokalypse aus und gebrauchen Sie Ihren eigenen, ja, ich meine das ernst, Ihren eigenen Verstand. Und schauen Sie bitte nicht immer nach Amerika …

Klar, in den USA hat sich das Volk nicht von den Regierungsmedien für dumm verkaufen lassen. In Amerika hat Demenz in der politischen Führungsspitze keine dreijährige Schonzeit. Und stellen Sie sich vor, in den USA würde man sich anschicken, noch kurz vor den Wahlen einen Großteil des Volkes einfach verbieten zu lassen.

Ein Thomas Haldenwang würde in diesem Fall wohl nicht im Fonds sondern am Steuer seiner Dienstlimousine Platz nehmen. Mit Chauffeursmütze und weißen Handschuhen. Und eine Frau Faeser würde … eigentlich weiß ich weiß auch nicht genau, was man andernorts mit dieser Dame machen würde. Für die Glückwünsche europäischer Gartenzwerge haben die Amerikaner nur ein nachsichtiges Lächeln übrig. Von Augenhöhe fabulieren unsere Politiker und von gegenseitiger Anpassung der Standpunkte. Ja, es stimmt: Im Berliner Zoo streben die Ameisen ein ähnliches Abkommen mit dem dortigen Ameisenbär an.

Und dann noch diese unerhörte Delegitimation der Europäer: In Amerika heißt es nun wieder: America first! Stellen Sie sich diese unerhörte Provokation vor: Das eigene Volk zuerst!

In Deutschland laufen die Dinge anders.

Da ist Nachhaltigkeit Trumpf! Und Ehrlichkeit! Und Gehorsam! Und Jammern, wenn`s wieder mal in die Hose gegangen ist.

Nachhaltig, von koffertragenden CDU Funktionären devot unterstützt, hat Angela Merkel die Bundesrepublik zu einem einbeinigen Nachfolgemodell der DDR weiterentwickelt, in dem die entmündigten Bürger nicht mehr vor der Stasi sondern vor häuslichen polizeilichen Überfällen, korrumpierten Gerichten und flächendeckenden Grundrechtseinschränkungen zittern und von einer primitiven Jubelpresse, gegen die Erich Honneckers Neues Deutschland noch nobelpreisverdächtig ist, verdummt werden. Um ganz sicher zu gehen hat man unter dem Motto: „Wir schaffen das“ ganz im Sinne der Nachhaltigkeit das deutsche Volk so weit verdünnt, daß letzteres sich in naher Zukunft in seinem eigenen Land wie die Wirkstoffmoleküle in homöopathischer Lösung fühlen müssen. Kein Zweifel, sie haben es geschafft!

Und die Ehrlichkeit!

Wie der schriftstellerisch durchaus nicht unbegabte sogenannte Wirtschaftsminister beim Verlesen der Todesanzeige des deutschen Wohlstandes so überaus trefflich auszuführen weiß:

„Wir wiederum wollten den sozialen Zusammenhalt, den sozialen Frieden und die Zukunft dieses Landes, und das ist vor allem die wirtschaftliche und ökonomische Erholung des Landes, durch den Klimaschutz, durch die Nutzung von Klimatechnologien gefährden.“

Und weil man nach Donald Trumps Wahlsieg ja schlecht einen jazzigen Trauerzug wie in New Orleans vom Stapel lassen kann, hat Annalena die Hochspringende und Fachfrau für afrikanische Toilettenfragen genau den richtigen Ton gefunden um anstelle von Trauer und Verzagtheit mit neuen Slapsticks und Zersprechern Zuversicht und Heiterkeit zu verbreiten.

Aber das schönste Zusammenkrachen wäre nichts ohne des deutschen Michels bewährtes Jammern, so miterlebt und -gelitten bei der Grabrede eines der Totengräber der deutschen Liberalen Partei, Christian Lindner: Drei Jahre Amtseid-Verletzung sind selbst für einen FDP-Minister zuviel. Und auch die treuesten SPD-Jünger vom Betriebsrat des Volkswagenkonzerns verstehen nicht, wieso ohne Moos auch bei Sozialdemokraten plötzlich nix mehr los ist.

Jetzt aber, liebe Leute, wird alles anders:

Jetzt – aber nicht gleich: Denn die, die uns da reingeritten haben, überlegen noch, wann sich das Volk zu Wort melden darf. Vorher müssen noch so viele Dinge erledigt werden. Das, was man an Wohltaten für sich selber in den letzten Jahrzehnten eingefahren hat, darf auf keinen Fall zur Disposition gestellt werden:

Posten, Pensionen, Einfluß und immerwährende Macht stehen nicht zur Debatte!

Und einen Teil des Volkes zu verbieten bevor man dann den Rest um seine Meinung fragt: Das braucht Zeit. Das wird das Volk schon einsehen. Wenn nicht, kann man immer noch einige beamtete Schläger schicken um während falscher Demonstrationen des falschen Volkswillens munter draufloszuprügeln, wie zur schönsten Merkelzeit.

Die zukünftigen Ministerposten im Schwarz-Grün sind längst in trockenen Tüchern und die nächste Anti-Putin-Steuererhöhungen auch.

Ja – und dann, wenn alle Vorbereitungen gediehen sind, dann werden schließlich zu guter Letzt die letzten verbliebenen Deutschen um Ihre Meinung, und wie die dann ausfällt, daran kann es kaum einen vernünftigen Zweifel geben.

Arrogante brauchen einfach nützliche Idioten.

Das wird auch diesmal wieder so sein.