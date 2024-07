Dafür steht das verbotene C

in

Demonstranten, die Solidarität mit Jürgen Elsässer und dem Compact Magazin zeigen, wurden bei bundesweiten Protestaktionen von der Polizei in die Mangel genommen und gezwungen T-Shirts auszuziehen, auf denen „verbotene Compact-Symbolik“ zu sehen sei. Diese sei, so die Polizei, verfassungsfeindlich. Ein Urteil dazu gibt es nicht, nur das von Nancy Faeser erlassene Vereinsverbot, obwohl Compact kein Verein, sondern ein Medienunternehmen ist.

Der Buchstabe C ist verboten, meinen Nancys Schergen. Ihr tut nur eure Pflicht, glaubt ihr. Aber trotzdem landet ihr dafür in der Hölle! Sie wollen ihn kreuzigen. Nur zu, wenn ihr einen Messias haben wollt, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.