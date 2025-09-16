Ob „Nordkurier“, „Zeit“ oder das nächste Regionalblatt – überall dieselbe Panikmache: steigende Ehec-Fälle, dramatische Szenarien, Politiker fordern „Krisenstäbe“. Der Grund? Alle Redaktionen übernehmen brav die Vorlage der dpa – Recherche gleich null. Das Resultat: ein Einheitsbrei der Angst, wie auch im „Nordkurier“ nachzulesen ist .

Die dpa agiert dabei wie der verlängerte Arm der Regierungspresse: einmal in die Tasten gehauen, und schon schreiben alle voneinander ab. Die vermeintliche „Vierte Gewalt“ reduziert sich auf die Rolle des Lautsprechers – brav im Chor, ohne eigene Stimme. Wer noch echte Vielfalt im Journalismus sucht, muss feststellen: sie existiert nur noch in den Schlagworten derer, die sich selbst für unabhängig halten.