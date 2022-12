Bundestag verurteilt den ukrainischen Holodomor. Wann verurteilt er die Atombombenabwürfe von 1945?

Der deutsche Bundestag hat die vom sowjetischen Diktator Stalin beförderte Hungerkatastrophe des Jahres 1932 in der Ukraine als Völkermord verurteilt. Von den Altparteien ohne Diskussion zurückgewiesen wurde die russische Darstellung des Geschehens. Unabhängig von den verschiedenen Historikersichtweisen dürfte klar sein, dass es sich um ein unakzeptables Verbrechen der Marxismus-Leninismus-Politik der alten Sowjetunion handelt. Die Verurteilung durch den Bundestag weckt allerdings neue Fragen. Denn es fällt auf, dass schlimmste Kriegsgräuel unerwähnt bleiben und niemand im Bundestag Anstalten macht, sie auch nur zu benennen. Zum Beispiel den Abwurf von Atombomben auf wehrlose Menschen, wie ihn die USA 1945 auf die japanischen Städte Nagasaki und Hiroshima vornahmen.

Im Bundestag zogen Vertreter der Ampelkoalition direkte Linien vom Holodomor zum heutigen Ukrainekrieg und verliehen den 1945-er Bombenabwürfen angesichts der möglichen atomaren Katastrophe, in der der aktuelle Krieg enden könnte, neue Aktualität. Warum wird sowjetischen Völkermorden Verurteilung zuteil, amerikanischen aber nicht? Gibt es zweierlei Tote, zweierlei Mord, zweierlei Kriegsunrecht und zweierlei Rechtsprechung?

Dass die russische Seite im Ukrainekrieg die Energie-Infrastruktur des Landes angreift – wobei die Ukrainer seit 2014 die Zivilstädte des Donbass, speziell Donezk mit Artillerie zerstören – folgt exakt dem Natovorbild in anderen zerschlagenen Ländern. Das Bündnis führte unter Ägide der USA im Jahre 1999 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Serbien durch. Die – ansonsten nicht als Kritikerin der USA bekannte – “Berliner Zeitung” schreibt dazu:

“Die Nato zerstörte oder beschädigte 60 Brücken, 110 Krankenhäuser, 480 Schulobjekte, 365 Klöster, das Fernsehzentrum, die Strom- und Wasserversorgung, 121 Industriebetriebe. 2500 Menschen fanden den Tod. Als besonders zynisches Kriegsverbrechen gilt bis heute, neben dem Einsatz von über 30.000 Urangeschossen an über 80 Orten, die vorsätzliche Bombardierung der großen Chemiezentren in Pančevo, Novi Sad und Bor. Am 4. April 1999, zwölf Tage nach Beginn der Luftschläge, trafen zum ersten Mal Raketen die Raffinerie von Pančevo. Das auslaufende Öl brannte zwei Wochen. Am 6. April 1999 griffen Langstreckenbomber die ältere Ölraffinerie in Novi Sad an. 80.000 Tonnen Öl liefen aus, 20.000 Tonnen verbrannten. Eine riesige Wolke aus Ruß, Teer, Ölpartikeln, Schwefeldioxid und Stickoxiden lag über der Stadt”.