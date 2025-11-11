Blutige Krawalle vor TPUSA-Veranstaltung in Berkeley

Vor einer Veranstaltung der konservativen Organisation Turning Point USA an der Universität von Kalifornien in Berkeley ist es am Montag zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Stunden vor Beginn der Rede von Dr. Frank Turek und Schauspieler Rob Schneider prügelten sich Demonstranten – einer erlitt blutende Gesichtsverletzungen.

Die Polizei nahm laut Fox News mindestens zwei Personen fest, eine wegen Körperverletzung. Viele der Randalierer trugen linke Symbole und Keffiyehs.

Das Ereignis ereignete sich außerhalb des Campus – zwei Monate nach der Ermordung von TPUSA-Gründer Charlie Kirk bei einer Veranstaltung in Utah. Nach dem Event wurden die Ausgänge blockiert und Besucher mit Beschimpfungen überzogen.

