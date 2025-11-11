Screenshot via X

Blutige Krawalle vor TPUSA-Veranstaltung in Berkeley

|

Netzreporter

|

Vor einer Veranstaltung der konservativen Organisation Turning Point USA an der Universität von Kalifornien in Berkeley ist es am Montag zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Stunden vor Beginn der Rede von Dr. Frank Turek und Schauspieler Rob Schneider prügelten sich Demonstranten – einer erlitt blutende Gesichtsverletzungen.

Die Polizei nahm laut Fox News mindestens zwei Personen fest, eine wegen Körperverletzung. Viele der Randalierer trugen linke Symbole und Keffiyehs.

Das Ereignis ereignete sich außerhalb des Campus – zwei Monate nach der Ermordung von TPUSA-Gründer Charlie Kirk bei einer Veranstaltung in Utah. Nach dem Event wurden die Ausgänge blockiert und Besucher mit Beschimpfungen überzogen.

Quelle: Fox News

Avatar-Foto

Netzreporter

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Weitere Beiträge

Entdecke mehr von Opposition24

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen