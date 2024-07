Biden verzichtet auf Kandidatur

Joe Biden hat auf X mitgeteilt, dass er auf die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl verzichtet. Er schlägt Kamala Harris als seine Nachfolgerin vor. Nun ist fraglich, ob er auch noch von seinem Amt als US-Präsident zurück tritt, denn mit dem Eingeständnis hat er gleichzeitig auch sein Unvermögen erklärt, die Geschicke seines Landes noch länger leiten zu können.

Hier die Erklärung, Übersetzung darunter:

Meine teuren Mitamerikaner,

In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir als Nation große Fortschritte gemacht. Heute hat Amerika die stärkste Wirtschaft der Welt. Wir haben historische Investitionen in den Wiederaufbau unseres Landes getätigt, die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente für Senioren gesenkt und bezahlbare Gesundheitsversorgung für eine Rekordzahl von Amerikanern ausgeweitet. Wir haben eine Million Veteranen, die giftigen Substanzen ausgesetzt waren, die dringend benötigte Versorgung ermöglicht. Wir haben das erste Waffensicherheitsgesetz seit 30 Jahren verabschiedet. Die erste afroamerikanische Frau für den Obersten Gerichtshof ernannt. Und die bedeutendste Klimaschutzgesetzgebung in der Geschichte der Welt verabschiedet. Amerika war noch nie so gut positioniert, um die Führung zu übernehmen, wie wir es heute sind.

Ich weiß, dass nichts davon ohne Sie, das amerikanische Volk, hätte erreicht werden können. Gemeinsam haben wir eine Jahrhundertpandemie und die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression überwunden. Wir haben unsere Demokratie geschützt und bewahrt. Und wir haben unsere Allianzen auf der ganzen Welt revitalisiert und gestärkt. Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Und obwohl es meine Absicht war, eine Wiederwahl anzustreben, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, zurückzutreten und mich ausschließlich darauf zu konzentrieren, meine Pflichten als Präsident für den Rest meiner Amtszeit zu erfüllen. Ich werde später in dieser Woche in einer Rede an die Nation ausführlicher über meine Entscheidung sprechen.

Für den Moment möchte ich allen meinen tiefsten Dank aussprechen, die so hart gearbeitet haben, um mich wiederzuwählen. Ich möchte Vizepräsidentin Kamala Harris dafür danken, dass sie eine außergewöhnliche Partnerin bei all dieser Arbeit war. Und ich möchte dem amerikanischen Volk meinen herzlichen Dank für das Vertrauen und den Glauben aussprechen, den Sie in mich gesetzt haben. Ich glaube heute wie immer daran: Es gibt nichts, was Amerika nicht tun kann – wenn wir es gemeinsam tun. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind.