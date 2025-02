Betrug im Staatsauftrag: Der BR-Skandal, der Coronalügen entlarvt

Was für ein Skandal? Nein, das ist mehr. Es ist der endgültige Beweis, dass wir jahrelang belogen und betrogen wurden. Ein geleaktes Video aus dem Bayerischen Rundfunk zeigt, was viele geahnt haben: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war kein Wächter der Demokratie, sondern das Sprachrohr der Bayerischen Regierung. Keine kritische Distanz, keine unabhängige Berichterstattung – nur dreiste Propaganda, perfekt inszeniert, um uns Bürger zu täuschen.

BR-Leak: „Follow the Science“ im Bayerischen Rundfunk



Mir wurde über Ecken ein interessanter Videoausschnitt aus dem Bayerischen Rundfunk zugespielt. Er zeigt die Moderatorin Ursula Heller in einem Gespräch hinter den Kulissen mit der ehemaligen bayerischen Gesundheitsministerin… pic.twitter.com/C3NQJkAuOF — Aya Velázquez (@aya_velazquez) February 1, 2025

BR rät der Ministering was sie sagen solle

Moderatorin Ursula Heller, bezahlt aus unseren Zwangsgebühren, flüstert der damaligen bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml zu, wie sie sich „herausreden“ soll. Kein Nachfragen, kein kritisches Hinterfragen. Stattdessen: Absprachen hinter den Kulissen, um die Corona-Warn-App trotz fehlender Evidenz als Wundermittel zu verkaufen. Wir sollten brav vertrauen, während sie uns Sand in die Augen streuten. Millionen Menschen glaubten ihnen. Wir glaubten ihnen. Und jetzt? Nichts als blanke Verachtung für diese Heuchelei.

Steuergeld in den Sand gesetzt

220 Millionen Euro für eine App, die nichts gebracht hat. Milliarden verschwendet für Masken, Tests und Impfstoffe, deren Nutzen mindestens fragwürdig bleibt. Doch der größte Schaden? Das zerschlagene Vertrauen. Die Erkenntnis, dass die Medien, denen wir geglaubt haben, keine kritischen Instanzen, sondern willige Helfer der Macht waren. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Eher öffentlich-rechtliche Propaganda. Bezahlt von uns, um uns zu manipulieren.

Wir haben nicht nur unsere Steuergelder verloren, sondern auch unsere Würde als informierte Bürger. Zwangsgebühren, die wir Monat für Monat abdrücken mussten, um ein System zu finanzieren, das uns absichtlich täuscht. Wir haben diese Propaganda unfreiwillig bezahlt, für Sendungen, die nicht der Wahrheit, sondern politischen Agenden dienten. Das ist nicht nur eine Schande – das ist ein Hohn.

Und jetzt? Kein Schuldbekenntnis, kein Rücktritt. Ursula Heller moderiert weiter, als wäre nichts gewesen. Melanie Huml? Vermutlich längst mit einem neuen, lukrativen Posten versorgt. Niemand übernimmt Verantwortung. Niemand entschuldigt sich bei den Menschen, die an die Unabhängigkeit der Medien geglaubt haben. Wir, die Bürger, sind der dumme Rest, der zahlen und stillhalten soll.

Wir sind wütend. Wütend, weil wir geglaubt haben, was sie uns gesagt haben. Wütend, weil wir vertraut haben. Wütend, weil wir benutzt wurden. Dieses Video ist kein Ausrutscher. Es ist der Beweis, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk längst seine Seele verkauft hat. Die vierte Gewalt im Staat? Eher der vierte Arm der Regierung.

Wir fordern Konsequenzen. Nicht morgen. Nicht irgendwann. Jetzt. Wir fordern Ehrlichkeit. Wir fordern Rücktritte. Wir fordern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk endlich das tut, wofür er geschaffen wurde: Die Mächtigen kontrollieren, nicht ihnen dienen. Dieses Land verdient Journalismus, der für die Bürger da ist – nicht für die Regierenden.

Dieser Skandal ist ein Weckruf. Für jeden, der immer noch an den Mythos der „unabhängigen Berichterstattung“ glaubt. Für jeden, der dachte, dass wir in einem Land leben, in dem die Pressefreiheit mehr bedeutet als das Ablesen politischer Sprechzettel. Wir lassen uns nicht länger für dumm verkaufen. Wir haben genug von den Lügen. Genug von der Arroganz derer, die sich Journalisten nennen, aber nichts weiter sind als Lautsprecher der Macht. Es reicht!