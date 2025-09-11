Der massive Stromausfall in Berlin ist immer noch nicht behoben. Während die Verantwortlichen den Bürgern Beratungsstellen anbieten, bleiben viele Haushalte weiterhin ohne verlässliche Versorgung. Selbst der Notruf war zwischenzeitlich lahmgelegt – eine brandgefährliche Situation, die zeigt, wie marode die Hauptstadt inzwischen ist, wie die Berliner Zeitung berichtet.

Wir haben bereits zuvor über den Blackout durch Brandstiftung berichtet, bei dem 50.000 Haushalte betroffen waren (O24-Bericht 1) sowie über das Bekennerschreiben auf Indymedia, das die AfD zu Recht als Beweis für linksextreme Gefahr wertete (O24-Bericht 2). Doch anstatt das Problem endlich konsequent zu lösen, herrscht weiter Stillstand.

Die Bürger sitzen sprichwörtlich im Dunkeln, während Politik und Verwaltung lieber beschwichtigen, vertrösten und ablenken. Stromausfälle, Notrufpannen und linksextreme Sabotageakte – das ist der neue Alltag in Berlin.