Es ist die größte Pleite in der Geschichte Österreichs, ausgelöst durch den zwielichtigen Finanzjongleur René Benko. Der ehemalige Milliardär ist inzwischen in die Privatinsolvenz gegangen, pflegt aber immer noch einen luxuriösen Lebensstil. Als Förderer von Sebastian Kurz und Anteilseigner der größten Tageszeitungen Österreichs hatte er auch immensen politischen Einfluss ausgeübt, weit über die Grenzen des Landes hinaus. Noch immer befindet sich sein Kartenhaus im freien Fall, was zeigt, wie groß das von ihm aufgebaute Finanzgeflecht ist.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hält den Zusammenbruch der Ingeborg-Benko-Gruppe, zu der auch die Signa-Gruppe gehört, für unproblematisch in Bezug auf einzelne deutsche Banken. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Partei Die Linke hervor. Die Regierung bezieht sich auf Medienberichte, wonach die Gesamtverbindlichkeiten der Signa-Gruppe bei etwa 14 Milliarden Euro liegen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus inländischen und ausländischen Gläubigern. Konkretisiert wird, dass die deutsche Bankenlandschaft nach Einschätzung der BaFin keine akute Bedrohung durch diese Entwicklungen sieht. Allerdings bleiben viele Details aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unter Verschluss. Teile der Antwort wurden als „VS-Vertraulich“ eingestuft, wodurch sie nur in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages eingesehen werden können.

Der verstorbene Unionspolitiker Norbert Blüm hätte den Sachverhalt mit einem einzigen Satz auf den Punkt gebracht: „Die Banken sind sicher!“