Am 31. Mai 2025 gewann Paris Saint-Germain mit 5:0 gegen Inter Mailand das Finale der Champions League – ein Fußballabend, der in einem Fanal der Gewalt endete. Statt landesweiter Euphorie: brennende Autos, geplünderte Geschäfte, attackierte Polizisten. Zwei Tote, fast 560 Festnahmen. In vielen Städten glichen die Feierlichkeiten einem Bürgerkrieg. Und wieder einmal wich die Republik zurück.

Éric Zemmour, Präsident der 2021 gegründeten nationalkonservativen Partei Reconquête, sprach das aus, was die Regierung nicht sagen will. Seine Partei, identitär und migrationskritisch, fordert die Rückkehr zu staatlicher Autorität, klaren Grenzen und traditionellen Werten. Für Zemmour sind die Randalierer nicht einfach „Feiernde, die über die Stränge schlagen“, sondern Symptome eines tieferen zivilisatorischen Zusammenbruchs. Junge Männer, oft mit Migrationshintergrund, die Frankreich verachten und die eigene Parallelgesellschaft feiern – das sei die neue Realität.

Während Präsident Macron sich in jugendlicher Street-Sprache übt und Innenminister Darmanin die „Verlust der Werte“ beklagt, bleibt das eigentliche Problem unangetastet: ein Staat, der kapituliert hat. Zemmour zieht die Linie scharf: Diese „neuen Barbaren“, wie er sie nennt, seien nicht gekommen, um wieder zu gehen – sie bleiben, sie dominieren, sie verhöhnen die Republik.

Die Gewalt ist kein Unfall, sondern System. Die Ideale der französischen Nation – Gleichheit, Loyalität, Assimilation – prallen ab an einer Jugend, die sich nicht integrieren will. Reconquête fordert daher Remigration für straffällige Ausländer, Entzug der Staatsbürgerschaft für feindliche Doppelstaatler, und die Kürzung staatlicher Leistungen für jene, die Gewalt stillschweigend dulden.

Zemmour bleibt unbequem, radikal – und für viele Franzosen zunehmend glaubwürdig. Denn er benennt die Krise nicht als kulturelles Missverständnis, sondern als Überlebensfrage. Frankreich steht am Abgrund, sagt er. Entweder das Land gewinnt seine Identität zurück – oder es verschwindet.

Französischer Link: https://resistancerepublicaine.com/2025/06/03/barbaresques-des-banlieues-quand-la-republique-baisse-les-yeux/

Од: Центар за геостратешке студије / 04/06/2025