Bankenbonze Sewing: Deutsche sollen wieder länger schuften – „Abstriche“ inklusive

N-tv berichtet unter Berufung auf ein Interview mit den Funke-Zeitungen, dass Bankenpräsident und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing mehr Tempo bei den Wirtschaftsreformen fordert – und die Bürger gleich mit in die Pflicht nimmt.

Die schwarz-rote Regierung startet großspurig in die Amtszeit – doch für den Chef des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) reicht das alles nicht. Christian Sewing setzt nach: Damit Deutschland „wettbewerbsfähig“ bleibt, müssten die Menschen „an der einen oder anderen Stelle Abstriche hinnehmen“ – und „unterm Strich wieder mehr arbeiten“. Übersetzung: Der Gürtel soll enger, die Arbeitszeit rauf. Für wen genau das am Ende gilt, bleibt wie so oft nebulös – aber die Botschaft ist klar: Die Rechnung geht an den Normalbürger.

Sewing stellt der Bundesregierung ein Zwischenzeugnis aus: Die bisherigen Maßnahmen seien nicht genug, um das Wachstum langfristig spürbar zu erhöhen. Ziel müsse sein, den Wachstumstrend „über die Ein-Prozent-Marke“ zu heben – dafür seien „weitere Strukturreformen unverzichtbar“. Das klingt nach dem üblichen Berliner Vokabular, das am Ende gern bei denen landet, die sowieso schon den Laden am Laufen halten.

Für 2026 erwartet der Bankenverband immerhin bis zu 1,5 Prozent Wachstum – nachdem 2025 nur langsam vorankommt. Die Arbeitslosenzahl könnte laut Sewing um 100.000 sinken und wieder unter drei Millionen rutschen. Gleichzeitig rechnet er mit stabilen EZB-Leitzinsen und einer Inflation um zwei Prozent. Die Hochinflationsphase sei vorbei, sagt er – aber eine längere Zeit deutlich unter zwei Prozent hält er wiederum für unwahrscheinlich. Gründe: expansive Finanzpolitik, demografischer Wandel und neu sortierte Lieferketten.

Unterm Strich bleibt: Während die Politik Reformen ankündigt, fordert der Bankenpräsident Tempo – und kündigt „unangenehme Entscheidungen“ an. Klingt nach klassischem Rezept: oben diskutieren, unten zahlen.