in

In einem Bericht von t-online wird aufgedeckt, dass Russland Millionen in die Finanzierung von Pro-Trump-Influencern investiert, um die bevorstehenden US-Wahlen zu beeinflussen. Die Geldströme sollen vor allem über verdeckte Kanäle und dubiose Netzwerke geflossen sein. Ziel ist es, die öffentliche Meinung in den USA zu manipulieren und die Chancen auf eine Wiederwahl von Donald Trump zu erhöhen. Diese Aktionen stehen im Zusammenhang mit ähnlichen russischen Einmischungsversuchen bei früheren Wahlen. Die genauen Hintergründe der Verbindungen und Geldflüsse werden weiter untersucht, um das Ausmaß der Einflussnahme zu ermitteln.

Russische Propagandisten haben laut einem weiteren Bericht offen erklärt, die rechtspopulistische Partei AfD bei den kommenden Europawahlen zu unterstützen. In russischen Medien wurde betont, dass alle verfügbaren Mittel genutzt würden, um die Partei zu fördern. Russland versucht, politische Unruhen in Deutschland zu verstärken und die pro-russische Stimmung innerhalb der AfD zu nutzen. Insbesondere werden Maßnahmen ergriffen, um die Europäische Union zu schwächen und Deutschlands Position in Europa zu destabilisieren. Die AfD steht dabei wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber EU und NATO im Fokus russischer Unterstützung.

Ein Artikel auf Anti-Spiegel behandelt die Frage, ob die Bundesregierung einen Plan zur “Ausschaltung” der AfD verfolgt. Laut dem Autor Thomas Röper wird die AfD von der deutschen Politik und den Medien stark angegriffen, insbesondere aufgrund ihrer wachsenden Popularität. Der Artikel spekuliert, dass hinter den Angriffen auf die Partei möglicherweise eine bewusste Strategie steckt, um sie langfristig zu schwächen. Röper deutet an, dass die Regierung gemeinsam mit den Medien versucht, die AfD durch negative Berichterstattung und rechtliche Maßnahmen zu marginalisieren, ohne dabei offen gegen demokratische Prinzipien zu verstoßen.

Welche Seite hat nun recht?