Aiwanger, a was?

Ist „Wer AfD wählt, kann auch direkt Grün wählen“ schon wieder vergessen? Das mit dem ausgegrabenen “Nazi-Flugblatt” ist ein kleiner Streit unter Freunden, es geht uns nichts an. Ob es nun er oder sein Bruder war, ob die Süddeutsche unzulässige Verdachtsberichtserstattung betrieben hat oder nicht und das “Neu-Mainstream”-Portal mit dem oberbekloppten Namen “Nius” Michael Wolffsohn den unfairen Umgang mit Hubert Aiwanger kritisieren lässt und dabei wiederum auf die BILD verweist, es ist ein und derselbe Haufen Scheisse, um den wir kreisen, wenn wir es tun.

Fragt doch mal in dieser Sache das berühmte “cui bono”? Wem nützt es, wenn in Bayern so kurz vor den Landtagswahlen die Freien Wähler um ihr Zugpferd gebracht werden? Der CSU? Wirklich? Kann nicht auch die SPD davon profitieren oder vielleicht die AfD? Der will Aiwanger doch die meisten Stimmen abnehmen. Wenn ja, dann steckt natürlich Putin dahinter, wer sonst?

Egal, wem auch immer es nutzen soll, der wäre dumm, mehr als dumm, sogar saudumm, auch nur ein Wörtchen zur Sache zu verlieren. Der Kenner schweigt und genießt. Wenn zwei sich streiten, ist es klüger, der dritte Mann zu sein. Di di di di didel di …