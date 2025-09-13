Ab 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen. Darum bin ich gegen DIESE Wehrpflicht!

So unbestreitbar die Notwendigkeit zur Selbstverteidigung ist, so unleugbar wird all das durch die politischen Klasse wieder ad absurdum geführt. Das hehre Prinzip der Wehrpflicht zur reinen Selbstverteidigung zerschellt noch vor der ersten Anwendung an den Klippen menschlichen Unvermögens. Der Gedanke ist bestechend – aber nicht wirklichkeitstauglich.