So unbestreitbar die Notwendigkeit zur Selbstverteidigung ist, so unleugbar wird all das durch die politischen Klasse wieder ad absurdum geführt. Das hehre Prinzip der Wehrpflicht zur reinen Selbstverteidigung zerschellt noch vor der ersten Anwendung an den Klippen menschlichen Unvermögens. Der Gedanke ist bestechend – aber nicht wirklichkeitstauglich.
Ab 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen. Darum bin ich gegen DIESE Wehrpflicht!
Bitte unterstützen Sie uns im Kampf für die Meinungsfreiheit mit einer << Spende >>
Eine Antwort zu „Ab 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen. Darum bin ich gegen DIESE Wehrpflicht!“
-
Wehrpflicht ist wie Impfpflicht: der absolute Zugriff des Staates auf die Körper seiner Bürger. Hinzu kommt noch der Verstoß gegen Art. 3.2 des Grundgesetzes, der sagt, daß die Geschlechter gleichberechtigt sind. Sollen die Kriegstreiber sich doch selbst verpflichten!
Diskutieren Sie mit!