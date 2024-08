6-Jährigen wurden Masken aufgezwungen

in

Lehrer mutierten zu Helfershelfern. Was Denker stets vermuteten: Nun ist die Bombe geplatzt! Die neu veröffentlichten RKI-Protokolle zeigen, was viele schon lange vermutet haben: Wir wurden belogen und betrogen! Drei Tage vor dem ersten Lockdown war klar: Schulschließungen? Unnötig! Aber das interessierte die Politik nicht. Jens Spahn und seine Kollegen übten Druck aus – und plötzlich änderte das RKI seine Meinung. Einfach so.

Unsere Kinder wurden zum Spielball! Sie wurden körpermisshandelt. Obwohl schon früh klar war, dass Kinder nicht die Pandemietreiber sind, wurden Schulen geschlossen, Kinder isoliert und unter Druck gesetzt. Warum? Weil die Politik Aktionismus zeigen wollte! Es ging nie um den Schutz der Kinder, sondern darum, sich politisch zu profilieren. Das ist unverzeihlich!

2 Minuten Presseclub

Erst hieß es, keine Impfungen für Kinder – dann der Schwenk, als der politische Druck zu groß wurde. Kinder wurden geimpft, obwohl der Nutzen minimal war und die Datenlage dünn. Alles nur, um den politischen Kurs zu stützen. Die Fakten liegen nun auf dem Tisch! Die RKI-Protokolle belegen schwarz auf weiß: Hier wurde getrickst, vertuscht und manipuliert! Politiker und Institutionen haben die Wissenschaft nach ihren Vorstellungen verbogen – und wir alle haben den Preis dafür bezahlt. Besonders unsere Kinder!

Keine Ausreden mehr! Jetzt ist es an der Zeit, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir fordern lückenlose Aufklärung, strafrechtliche Verfolgung und Konsequenzen! Die, die uns belogen und betrogen haben, dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Wir lassen uns nicht länger für dumm verkaufen!