6.500 Euro Cash, damit Afghanen erst gar nicht kommen

Meinrad Müller

Deutschland zahlt Afghanen Geld, damit sie gar nicht erst kommen. Während Rentner Mülleimer nach Pfandflaschen durchwühlen, verschenkt der Staat Millionen. Ein Stück Verrücktheit, die  wütend macht.

Geld fürs Nichtkommen

Deutschland zahlt Geld, damit Afghanen gar nicht erst einwandern. Bis zu 6 500 Euro pro Kopf. Wer das Geld nimmt, soll bleiben, wo er der Pfeffer wächst. Bezahlt vom deutschen Steuerzahler.

Die Migranten sitzen nicht mehr in Afghanistan, sondern bereits im Nachbarland Pakistan. Dort hatten sie auf die Weiterreise nach Deutschland gewartet. Pakistan will sie bis Jahresende ausweisen, weil sie keine gültigen Papiere mehr haben. Die Bundesregierung steht unter Zeitdruck. Und statt sie einzufliegen, bietet man ihnen jetzt Geld fürs Nichtkommen.

Deutschland ist ein reiches Land

Während Rentner Mülleimer nach Pfandflaschen durchsuchen, fließen in Islamabad satte Überweisungen aus Berlin. Offiziell nennt man das „Starthilfe“. In Wahrheit ist es eine Prämie fürs Wegbleiben. Wer in Afghanistan seine Schafherde verkauft hat, sah das als Investition in ein besseres Leben. Gesucht wird nicht Schutz, gesucht wird das Land wo Milch und Honig fließen, auch wenn man nichts tut. Und wer es bis nach Deutschland schafft, kostet im Schnitt eine Million Euro – für Wohnung, Arzt, Sozialhilfe und Betreuung bis zum Lebensende.

Schlepper mit Spendenquittung

Die sogenannte „Kabul Luftbrücke“ klagt, 6 500 Euro seien zu wenig. Doch diese Organisation lebt davon, dass möglichst viele kommen. Jede abgesagte Reise bedeutet weniger Spenden, weniger Einfluss, weniger Bühne. Und wenn sich dieser 6 500-Euro-Trick in Afghanistan herumspricht, wie viele Millionen wollen dann auch in den Genuss kommen? Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der den deutschen Bonus kassiert.

So sieht Politik im Jahr 2025 aus. Der Staat verliert das Maß. Der Bürger verliert das Vertrauen!

Meinrad Müller

Meinrad Müller, geb. 1954, jetzt im „Un-Ruhestand“, war Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs und hat in dieser Funktion Hunderte Marketingkonzepte nicht nur entwickelt sondern auch umgesetzt. Meinrad Müllers Blog finden Sie hier: info333.de

2 Antworten zu „6.500 Euro Cash, damit Afghanen erst gar nicht kommen“

  1. Avatar von Kerstin Maurer
    Kerstin Maurer

    Während Rentner in diesem Land jeden Pfandflaschen-Deckel umdrehen müssen und sich fragen, wie sie über die Runden kommen, wird anderen gesagt: „Hier hast du 6.500 € dafür, dass du erst gar nicht kommst“. Das fühlt sich einfach nicht fair an. Jeder, der jahrelang gearbeitet hat, Steuern gezahlt hat und nun die Rente bekommt, sieht sich zweifach im Stich gelassen: erst vom Leben, dann vom Staat. Und dann hören wir, wie Leute kommen könnten und kriegen Hilfe – aber im Artikel steht doch, dass Arbeit kaum im Spiel ist. Wo bleibt der Anreiz, hier was beizutragen, wenn man trotzdem auf Kosten des Systems leben kann? Wenn wir unseren älteren Mitbürgern nicht mal das gönnen können, was sie verdient haben, dann ist das ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft.

  2. Avatar von lucki
    lucki

    braucht es noch einen schlagenderen Beweis, dass wir von linken Vollidioten beherrscht werden ?

