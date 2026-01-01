2026 – Frohes neues Jahr, bleiben Sie unbequem!

Redaktion

Ein neues Jahr beginnt – und wir wünschen allen Lesern ein gesundes, kraftvolles und selbstbestimmtes Jahr 2026. Bleiben Sie wachsam, kritisch und standhaft, auch wenn der Gegenwind rauer wird. Wer selber denkt, ist auch 2026 klar im Vorteil.

Redaktion

