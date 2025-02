🇩🇪 Deutschland, jetzt seid ihr dran! – Ein Aufruf von Herbert Kickl

Liebe deutsche Nachbarn, die Bundestagswahl steht vor der Tür – eine historische Chance, den Kurs zu ändern! Was in Deutschland entschieden wird, betrifft nicht nur euch, sondern hat auch massive Auswirkungen auf Österreich und ganz Europa. Die Systemparteien haben versagt – in Deutschland wie auch in Österreich. Doch die patriotische Welle lässt sich nicht mehr aufhalten! Die Menschen wollen Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Normalität zurück.

🇩🇪 Wer Veränderung will, muss am 23. Februar die Brandmauer der Systemparteien durchbrechen!

Je mehr AfD, desto besser für Deutschland, desto besser für Europa!