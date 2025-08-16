Digitale Kindheit – Der Albtraum aus dem Netz

Eine neue Broschüre von DemoFürAlle warnt eindringlich vor den Schattenseiten der digitalen Erziehung. Während Politik und Tech-Konzerne den Frühstart ins Internet als Fortschritt feiern, zeichnet die Analyse ein völlig anderes Bild: Kinder, die immer früher mit Smartphone, Tablet und sozialen Medien konfrontiert werden, geraten in eine Dauerbeschallung aus Reizen, Manipulation und Überwachung.

Der Bericht beschreibt, wie Plattformen gezielt auf psychologische Schwachstellen setzen, um junge Nutzer so lange wie möglich zu binden. Algorithmen filtern nicht nur Inhalte, sondern prägen Sichtweisen – und hinterlassen Spuren, die nie wieder verschwinden. Cybermobbing, Online-Sucht und schleichende Anpassung an eine Welt ständiger Kontrolle seien keine Ausnahmen, sondern systemimmanent.

Die Broschüre ist als Weckruf gedacht: Eltern, Schulen und Gesellschaft müssten endlich begreifen, dass ein digitaler Frühstart nicht nur harmlose Spielerei ist, sondern zum Eintritt in eine perfekt überwachte Konsum-Matrix werden kann. Wer jetzt nicht gegensteuert, riskiert eine Generation, die nie gelernt hat, frei und unbeobachtet zu denken.



👉 Hier können Sie die Broschüre herunterladen