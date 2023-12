Digitale ID: Schon zwei Millionen Österreicher haben sich registriert

Im Roman 1984 wurden die Menschen gegen ihren Willen überwacht, im echten Leben des 21. Jahrhunderts tappen sie dagegen freiwillig in die Falle und halten sich auch noch für total innovativ.

Das Bundesministerium für Finanzen verkündet stolz: Die ID-Austria hat über zwei Millionen Ausstellungen erreicht, mit 182.000 seit dem Vollbetrieb am 5. Dezember. Sie ermöglicht über 200 online Behördenwege, über 400 Dienste und die Nutzung neuer digitaler Ausweise. Der reguläre Betrieb begann am 5. Dezember, ersetzt die Handysignatur und wird automatisch für bisherige Nutzer umgestellt. Das Finanzministerium betont die Pionierrolle in der Digitalisierung. Die Umstellung auf die ID-Austria zeigt erfolgreiche Akzeptanz, insbesondere für sicherere digitale Identitäten und den Download digitaler Ausweise wie dem Führerschein. Die ID Austria erfüllt höchste Sicherheitsstandards und erhielt den e-Government Award für innovative Technologien.