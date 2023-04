Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Schmierblatt vor “Künstlichen Intelligenzen” warnt und gleichzeitig ihre “Fähigkeiten” in den Himmel lobt. Dabei kommt der Output zum einen darauf an, mit welchen Formulierungen man nach etwas fragt, zum anderen, welche Vorgaben in diesem Fall ChatGPT erhalten hat.

Hier werden die Fakten nicht einfach nur zugunsten von Christine Lagarde verdreht oder geleugnet, sondern einfach neu erfunden, so wie es dem Algorithmus in den Kram passt. Damit der Lagardes Ruf nicht beschmutzt wird, behauptet ChatGPT, das Urteil sei “aufgehoben” worden, was nicht den Tatsachen entspricht.

Wir fragten: Ist Christine Lagarde eine Kriminelle?

Antwort:

Nein, Christine Lagarde ist keine Kriminelle. Sie ist eine französische Anwältin und Politikerin, die derzeit Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist. Zuvor war sie Direktorin des Internationalen Währungsfonds und französische Wirtschafts- und Finanzministerin. Im Jahr 2016 wurde Lagarde jedoch wegen Fahrlässigkeit im Amt während ihrer Zeit als französische Finanzministerin verurteilt, als sie eine umstrittene Schiedsentscheidung zugunsten des Geschäftsmanns Bernard Tapie genehmigte. Sie erhielt jedoch keine Gefängnisstrafe oder Geldstrafe und ihre Verurteilung wurde später aufgehoben.