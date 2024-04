Wangen: Syrer sticht 4-jähriges Mädchen in Norma-Filiale nieder

Wangen im Allgäu: In Deutschland ist niemand mehr sicher. Ein Syrer hat unvermittelt in einer Norma-Filiale ein 4-jähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen. Ein Zeuge konnte den Mann entwaffnen und die Polizei verständigen, die den 34-jährigen „Mann“ dann festnahm. Die Nationalität des „Mannes“ wurde so lange wie möglich verschwiegen. Das Mädchen befindet sich glücklicherweise inzwischen außer Lebensgefahr.

Hier die Originalmeldung der Polizei:

In einem Supermarkt in der Zeppelinstraße hat am Mittwoch kurz vor 15 Uhr ein 34-jähriger Tatverdächtiger ein Kind verletzt. Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das 4-jährige Mädchen zu und verletzte es mit einem Messer. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, nahm dem Mann das Messer ab, verständigte die Polizei und verfolgte den 34-Jährigen. Beamte des Polizeireviers Wangen konnten diesen daraufhin widerstandslos festnehmen. Das Mädchen wurde unverzüglich operiert und befindet sich inzwischen in einem stabilen Zustand. Der Tatverdächtige soll am späten Nachmittag des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat, die das Kriminalkommissariat Ravensburg führt, dauern derzeit an. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge bestand zwischen dem Tatverdächtigen und dem Kind, das in Begleitung seiner Mutter unterwegs war, keine Vorbeziehung.