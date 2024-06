Versuchter Totschlag nach AfD-Veranstaltung in Karlsruhe – fünf Linksextremisten festgenommen

Ein Tag vor den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, haben vor einem Café in der Innenstadt von Karlsruhe ca. 10 vermummte linksradikale Terroristen der Antifa versucht, die beiden Karlsruher Stadträte der AfD, Dr. Paul Schmidt und Oliver Schnell mit Baseballschlägern zu attackieren.

Nur durch beherztes Eingreifen von Sicherheitspersonal, das glücklicherweise am Nebentisch saß, konnte schlimmeres verhindert werden. Der Polizei gelang es, einige der Angreifer festzunehmen. Hier das Video kurz nach dem Angriff.

Polizeimeldung hierzu:

Am heutigen Samstag kam es in der Karlsruher Innenstadt zu einer angemeldeten Versammlung der AfD sowie mehreren Gegenversammlungen. Nachdem die Versammlungen beendet waren, begaben sich mehrere Personen, welche zuvor an der AfD Versammlung teilgenommen hatten in ein Lokal am Rondellplatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen gegen 17:45 Uhr mehrere, teilweise auch vermummte, Personen von der Kriegsstraße über die Karl-Friedrich-Straße angerannt und die ehemaligen Versammlungsteilnehmer unvermittelt körperlich angegriffen haben. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt.

Die verständigte Polizei konnte fünf der mutmaßlichen Täter noch vor Ort festnehmen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.