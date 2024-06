Blaues Wunder: AfD und FPÖ erzielen historische Bestergebnisse

in

Die Taktik der Schmierpresse war durchschaubar. In Deutschland schrieb man die AfD auf weit über 20 Prozent bei den „Europawahlen“, nun daraus 16,2 Prozent geworden, ein Plus von über 5 Prozent. Damit hat die Partei das bislang beste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl eingefahren. Dennoch fabulieren Staatsjournalisten von angeblichen Verlusten, die die „Rechtspopulisten“ erlitten hätten. Über Manipulationen und andere Unregelmäßigkeiten liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Besonders verloren haben die Grünen, wie auch die SPD, dafür ist der erste Platz für die volksverräterischen Unionsparteien eine fette Kröte, die es zu schlucken gilt. Gerade ihnen verdankt Deutschland die aktuellen Missstände, die täglich 21 Messerangriffe und alleine in Berlin jeden dritten Tag mindestens eine Gruppenvergewaltigung bescheren. Weg mit den Cuckservativen.

In Österreich haben die bösartigen Kampagnen weniger Wirkung gezeigt. Die FPÖ hat mit 27 Prozent ebenfalls ein historisches Ergebnis eingefahren und den Grünen ein blaues Auge verpasst. Platz Eins für die Partei des zukünftigen Volkskanzlers Kickl. Gratulation!

Es folgen die ersten Statements der Blauen:

AfD Ba-Wü: AfD-Fraktionschef Anton Baron MdL wertet das Ergebnis der Europawahl als Bestätigung für die Richtigkeit der AfD-Politik:

„Die Bürger haben sich nicht beirren lassen. Die seit Ende letzten Jahres laufenden Medienkampagnen gegen unsere Partei sind verpufft. Das freut mich besonders. Die Menschen da draußen interessieren herbeifabulierte vermeintliche Skandale nicht, sie setzen sich lieber mit tatsächlicher Politik auseinander: Und AfD-Politik überzeugt dabei. Mit uns gibt es eine weniger zentralistische EU, mehr Souveränität für unser Land und vor allem: weniger Migration. Das wird auf lange Sicht auch in Baden-Württemberg überzeugen.“

Dr. Kristin Brinker zum Berliner Wahlergebnis:

Die AfD hat zugelegt wieder ein zweistelliges Ergebnis in Berlin. Das zeigt: Die Wähler lassen sich nicht beirren von durchsichtigen Kampagnen. Sie wollen eine konservative Kraft und durchschauen nicht nur linke Diffamierungsstrategien, sondern auch Placebos von Union und FDP.

16 % in der ersten Prognose, zweitstärkste Kraft: Vielen Dank an alle Wähler, Unterstützer und Wahlkämpfer, die diesen Erfolg möglich gemacht haben! #AfD #Europawahl pic.twitter.com/qVXb59GTCm — AfD (@AfD) June 9, 2024

DANKE ÖSTERREICH 🇦🇹 Heute haben wir gemeinsam Geschichte geschrieben! 💙 pic.twitter.com/fZZ1a1aqjY — FPÖ (@FPOE_TV) June 9, 2024