Tattoo-Show für Organspende: Medien machen aus einer Gewissensfrage eine Moralpflicht

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Gesundheitsreporter

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Am Tag der Organspende vervielfachen Medien eine Tattoo-Aktion aus Münster. Aus Aufklärung wird moralischer Druck. Schweigen ist trotzdem keine Zustimmung, weder heute noch 2030.

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