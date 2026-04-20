Täglich 80 Messerangriffe und die Politik redet von Erfolg

Wenn Innenminister Alexander Dobrindt die neue Polizeiliche Kriminalstatistik vorstellt, darf er zunächst Positives verkünden: Die Kriminalität in Deutschland ist 2025 gesunken. Doch der Teufel steckt im Detail – wie die Welt dazu schreibt, die den Bericht vorab analysiert hat. Der Rückgang hat vor allem einen statistischen Grund: die Teillegalisierung von Cannabis im April 2024. Sie […]

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen