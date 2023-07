Polizei ratlos: Wiener Gebetsgarten zerstört – Jesusfigur geköpft

Wien. Wer macht denn sowas? Unbekannte attackierten eine Madonna und hackten der Jesus-Figur den Kopf ab, zudem wurden die Nase und der Mund abgesägt. Der Gebetsgarten der Floridsdorfer Gemeinde ist zerstört.

Die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Caroline Hungerländer, gibt sich schockiert:„Wir erleben derzeit mitten in Wien vermehrt Angriffe gegen Juden und Christen – zuletzt auch am Campus der Religionen. Die Stadtregierung darf ihre Augen nicht mehr vor der Entwicklung in gewissen Problem-Vierteln verschließen. Wenn wir Probleme wie in Paris oder Malmö verhindern wollen, müssen wir jetzt gegensteuern.“ Was die unbekannten Vandalen dazu veranlasst hat, gibt der Polizei noch Rätsel auf, ergänzt die Krone. Na, hoffentlich können die Ermittler wenigstens ihren eigenen Namen tanzen …