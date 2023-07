Frankreich: Spendenaktion für Polizisten knackt Millionengrenze

In Frankreich wird Geld für die Familie des Polizisten gesammelt, der den 17-jährigen Nahel erschossen hat, dessen Tod die tagelangen Krawalle ausgelöst haben. Inzwischen ist auf der Spendenseite von gofundme.com die Grenze von 1 Millionen Euro überschritten worden. Die Plattform teilte mit, dass die Aktion nicht gegen die Richtlinien verstoße und darum der volle Betrag an die Familie gehen werde.

Justizminister Dupond-Moretti kritisierte, dass diese Spendenaktion nicht dazu beitragen würde, die Situation zu beruhigen. Der linke Abgeordnete David Guiraud reagierte empört auf Twitter und schrieb: “Die Botschaft lautet also: Tötet Araber, und Ihr werdet Millionär”, ereifern sich Tagesschau und Co. Für die Familie des Getöteten wurden gleich mehrere Spendenseiten eingerichtet, auf denen teils Null Euro Eingänge zu verzeichnen sind. Die Franzosen haben offenbar den Kanal gestrichen voll und ein deutliches Zeichen gesendet, was sie von der Integrationspolitik der Regierung halten: Nichts!