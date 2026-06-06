Migranten-Krawalle in Brüssel: „Studentenproteste“ als Deckmantel für Vandalismus in der EU-Hauptstadt

Seit Tagen eskaliert die Gewalt in der Hauptstadt der Europäischen Union. Autos werden zerstört, Barrikaden errichtet, Feuer gelegt und Polizisten attackiert. Mainstream-Medien sprechen von „Studentenprotesten“ gegen Bildungsreformen. Auf Videos aus der Realität sieht man etwas ganz anderes. Ein Video, das derzeit auf X (ehemals Twitter) kursiert, zeigt chaotische Szenen: Jugendliche, viele mit Migrationshintergrund, zünden Müllcontainer und […]

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