Ludwigshafen: Zwei Tote bei Machetenangriff – Täter angeschossen und festgenommen

UPDATE: Inzwischen sind weitere Details bekannt. Der 25-jährige Somalier hatte mit einer Machete zunächst einen Deutschen angegriffen mit dem er in „Streit geraten“ sein soll. Ein Augenzeuge kam ihm zu Hilfe. Der Täter metzelte beide Männer so brutal nieder, dass sie an ihren Verletzungen starben. Anschließend floh er in einen Drogeriemarkt, wo er einen weiteren Deutschen angriff und schwer verletzte bevor er von der Polizei niedergeschossen und festgenommen wurde.

Ludwigshafen: WIe verschiedene Medien melden, sind bei einem Messerangriff zwei Menschen ums Leben gekommen. Nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, konnte der Täter gestellt werden. Bei der Festnahme wurde er angeschossen und schwer verletzt.

Bei dem Täter soll es sich um einen 25-jährigen Somalier handeln.

In #Ludwigshafen sind zwei Menschen bei einem Angriff getötet worden, das hat die #Polizei am Dienstag bekannt gegeben. https://t.co/djgzWofg9W — Wormser Zeitung (@wznachrichten) October 18, 2022

Erstmeldung der Polizei

Derzeit kommt es in der Philipp-Scheidemann-Straße/Comeniusstraße zu einem Polizeieinsatz. Eine Person soll nach ersten Meldungen eine andere mit einem Messer angegriffen haben. Es kam zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde vorläufig festgenommen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Wir sammeln derzeit gesicherte Informationen und berichten zeitnah über den Stand Ermittlungen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

