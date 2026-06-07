EU-Erweiterung im Schnellgang: Boehringer wirft Merz Rechtsbruch gegen deutsche Interessen vor

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Redaktion F-News

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Friedrich Merz drängt auf schnelle EU-Beitritte des Westbalkans und neue Modelle für die Ukraine. AfD-Vize Peter Boehringer warnt vor Rechtsbruch, Milliardenlasten und einer Überdehnung der Union.

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