Die Ehefrau des verstorbenen Markus Gärtner wendet sich an die Öffentlichkeit. Sie bittet darum, keine Gerüchte zu verbreiten und bedankt sich für die Anteilnahme.

Vielen Dank an alle, die uns in dieser schweren Zeit unterstützen.

Es würde uns freuen, wenn Sie an die untenstehende Email-Adresse eine persönliche Abschiedsnachricht an Markus schreiben würden.

Für seine Trauerfeier wäre es schön zu wissen, was Markus für Sie bedeutet hat.

nachrichtfuermarkusg@gmail.com