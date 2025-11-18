Was kommt als Nächstes? Rentner einschläfern?

Ein „Kolumnist“, dessen Name ähnlich wie Brechmittel klingt, hat gestern mit „Streicht den Boomern die Rente zusammen!“ der CDU im Rentenstreit vergeblich Schützenhilfe zu leisten versucht. Das ist purer Schweinejournalismus und nicht viel besser als die Forderung eines Virolügners, älteren Patienten die medizinische Versorgung zu kürzen.

Man könnte jetzt argumentieren, dass die Rentenkassen unter anderem für die Kosten der Massenmigration geplündert wurden, dass ebenso die Massenmigration und die sogenannte Pandemie das „Gesundheitssystem“ in Schieflage gebracht haben oder den „Boomerbashern“ ganz einfach die Pest in Form der Wehrpflicht an den Hals wünschen und hoffen, dass sie wirklich an die Front geschickt werden. Das alles bringt nicht weiter. Faule Jugend – egoistische Alte! Oder umgekehrt. Diese Formel hat stets dasselbe Unheil hervorgebracht.