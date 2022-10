Volksbewaffnung ist der richtige Weg

Was sollst du gegen einen Moslem machen, der in der Eisenbahn plötzlich messert oder der in einer Kaufhalle zwei Maler tötet? So viel Polizei, daß die hinter jedem Somali hinterherwetzen können, gibt es nicht. Die Lösung kann nur die Bewaffnung des Volks sein. Wenn die Maler in der Hand den Pinsel, in der Hosentasche einen Colt gehabt hätten, würden sie noch leben. Jeder, der ein vernünftiges polizeiliches Führungszeugnis hat und kein Psycho ist, sollte den Waffenschein bekommen und kann dann in einem freien Land selbst entscheiden, ob er sich umbringen läßt oder nicht.

Beten wir dafür, daß die beiden Maler nach der Einlaßkontrolle bei Petrus in den Himmel kommen. Zünden wir in der Kirche eine Kerze an für die armen Seelen.

Das reicht natürlich noch nicht ganz. Ich habe letztes Jahr in Aktien der tschechischen Firma Colt (ehem. CZG) investiert. Weil die Welt wieder mal täglich schlechter wird, ist das in 2022 ein lohnendes Investment, welches beim Bezahlen der Stromrechnung hilft und vielen Leuten das Leben rettet. Tschechien ist bei der Volksbewaffnung übrigens einen Schritt weiter.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Mir fehlt der Arm, wenn mir die Waffe fehlt.“ (Fr. Schiller)

