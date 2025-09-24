Die Gesellschaften driften auseinander, es wird aufgemischt und gespalten, was das Zeug hält. Ein friedliches Miteinander ist in vielen Bereichen kaum noch möglich. Partnerschaften, Familien und Freundeskreise zerbrechen an politischen Themen, am Arbeitsplatz und im Geschäftsleben wird denunziert wie nie, um lästige Konkurrenz los zu werden. Wer den Wahnsinn nicht mehr mitansehen kann und will, zieht sich zurück ins Private, wandert aus oder verliert gänzlich den Lebensmut.

Ich für meinen Teil bin dankbar und froh, dass die Karten endlich auf den Tisch gekommen sind. Und es wird jeden Tag deutlicher. Warum die Spaltung beklagen? Weg mit denen, die uns nichts Gutes wollten, hinaus aus meinem Leben. Schön, dass ihr hinter der Maske euer wahres Gesicht gezeigt habt und Zwangsimpfungen, Lockdowns, Kontaktsperren und einsam sterbende Alte in Ordnung fandet. Nun weiß ich, wer ihr seid, dass ihr schon immer so wart, dass mit euch zu Reden sich nicht lohnt, weil es sinnlos ist, das Böse, das Seelenlose vom Wert des Lebens zu überzeugen. Wir können nur selbst dieses Leben leben und alles was uns daran hindert hinter uns lassen.

Lasst uns getrennte Wege gehen!

Aber das wollt ihr nicht! Warum nur? Ihr trachtet uns nach dem Leben, ihr bekämpft uns hasserfüllt und wollt uns euer Weltbild in den Kopf hämmern, mit allen Mitteln, mit Erpressung und Gewalt. Wir sollen werden so wie ihr und eure absurden Lügen als Wahrheit annehmen. Doch ein Tisch bleibt ein Tisch, egal wie ihr ihn nennt. Ihr wisst es und wir wissen es. Spaltung tut Not, die Welten trennen sich und das ist gut so. Auf Nimmerwiedersehen!