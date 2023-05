Raus aus diesem Krieg! Man plündert uns und schmeißt uns weg wie Vietnam und Afghanistan

Jetzt wollen die Ukrainer bereits 48 Stück F-16 Kampfflugzeuge aus Natobestand und die modernsten Marschflugkörper des Typs Taurus von Deutschland. Mit dieser Armada könnte Russland zum Äußersten provoziert werden, dem Einsatz zumindest taktischer Atomwaffen. Auch wenn man der Berliner Altparteientruppe jeden Rabatt hinsichtlich ihres intellektuellen Erfassungsvermögens politischer Gefahrenmomente gibt, muss hörbar auf den Tisch gehauen werden. Es steht tatsächlich Frau B.’s berühmt-dämliche 360° Drehung zur Eskalation in den umfassenden Nato-russischen Konflikt bevor. Jedem Berliner Studienabbrecher, Erpressbaren und Ungelernten in politischen Spitzenpositionen muss auffallen, dass sich der Konflikt zum Flächenbrand ausweitet. Man hat mit der Lieferung von Schutzhelmen und -westen angefangen und landet aktuell bei atomwaffenfähigen Angriffswaffen. Mit den F-16 und den Marschflugkörpern kann die Krim effektiv angegriffen werden und nur historisch völlig Unbeleckte wissen nicht, was es bedeutet, das schon seit Hunderten Jahren im Besitz Zarenrusslands befindliche Juwel dem Land herausreißen zu wollen. Dass der Ukrainer Chruschtschow als Sowjetministerpräsident die Ukraine 1954 innerhalb der Sowjetunion zur Ukraine umgruppierte, ändert an der historischen Bindung an Russland wenig, denn die Maßnahme war ein innersowjetischer Vorgang.



Der Ukrainekonflikt ist eine postsowjetische Erbauseinandersetzung und kein Krieg um den Untergang des Abendlandes

Der Ukrainekrieg ist ein Konflikt um Land, wie er nach dem Zerfall eines Großreiches regelmäßig aufzutreten pflegt. Der Streit um Territorien ist in der DNS von Mensch und Tier als Überlebensversicherung verankert und kann nicht nur in jedem Kleingartenverein, sondern auch bei jedem Straßenköter besichtigt werden. Dass sich Sowjetrepubliken nach dem Zerfall um Land streiten würden, war von Anfang an weitaus wahrscheinlicher als ein friedliches Séparée für jede von ihnen. Diese Banalitäten der Verhaltensforschung überhaupt nennen zu müssen, zeigt den notleidenden intellektuellen Stand der politisch in Berlin Handelnden.

Hätten sich nicht die ältesten und neuesten Plünderer des Erdballs, die Briten und US-Amerikaner, in den Konflikt gehängt und in den großen Bodenschätzen des letzten plünderbaren Halbkontinents eine Fortsetzung ihrer Aktien- und Bodenschatz-Werte-gestützten Politik gesehen, hätten wir kein explodierendes Waffenpulverfass in der Ukraine und keinen Krieg in Europa. Uns konnte und kann kann es schließlich egal sein, wer als Tourist auf die Krim fahren muss – die Russen oder die Ukrainer.

Die USA fühlen sich sicher und verheizen einen nach dem anderen – jetzt sind wir dran

Das Dumme für uns ist, dass die US-Hochfinanz es geschafft hat, nicht nur ihre Bilderberger und Davoser Clans mit Leitungsposten in den Berliner Ministerien zu versehen, sondern – als Monstranz ihrer Macht – auch den Oppositionsführer im Bundestag und womöglich künftigen Kanzler als Bediensteten gehabt hat. Wie es mit der Wahrnehmung unserer Sicherheitsinteressen als Land , das sich nicht verteidigen kann (Pistorius), aussehen muss, ist evident. Die Bürger – oder politisch korrekt: Bürger*Inn*dierenden – müssen für ihre Rechte, vornehmlich das auf Sicherheit , aufstehen und den Regierenden demokratisch in den Arm fallen. Wir müssen raus aus diesem Anglo-USA-Krieg und unser friedliches Europa wieder schaffen, in dem billige Energie den Lebensstandard hielt und die Regierungschefs in Ost und West befreundet waren.

Fazit: Die Brandstifter müssen weg, bevor sie uns – wie schon die Vietnamesen, Afghaner und andere zuvor – nach Gebrauch und womöglich atomar ausgeraucht als leere Hüllen wegschmeißen.