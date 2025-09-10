Banner der „Freunde der Wahrheit“ / Foto: O24

Polen offen, der Krieg schon da?

Fantareis

Sie werden offiziell noch von allen Seiten das K-Wort umschiffen und von Verletzung oder Versehen reden, aber es sollte jedem klar sein, dass schon oft auf diese Weise Kriegseintritte weiterer Parteien in bereits bestehende Konflikte vorbereitet worden sind. Ich wiederhole mich ungern: Frieden ist einfach zu teuer geworden, niemand will ihn mehr, weder Putin, noch Trump und schon gar nicht die kriegsgeile EU-Bagage.

Und wie ist das mit den angeblichen FakeNews von einer False Flag Operation?

Ja, es könnte so sein. Putin könnte aber auch ganz einfach den Krieg beenden, wenn er denn wirklich der Friedensengel wäre…

