Der deutsche Waffen-Großkotz ist in Europa wieder unterwegs. Erneut geht ein deutscher Anführer gegen Russland voran und Geheimdienste, Polizei, Justiz und staatlich alimentierten Medien wollen Folgsamkeit. Dass die Zahl der Wehrdienstverweigerer ansteigt und die Zahl der Leute, die den suizidalen Kriegskurs des ex-Black-Rock-Magnaten Merz unterstützen, schrumpft, fällt angesichts des Berliner Engagements für den Waffengang gegen Russland unter den Tisch. Dass der US-Präsident über die merkwürdigen Deutschen rätseln dürfte, die sich ärmer machen, um den USA Geld für Waffen für die Ukraine zu schicken, kann man lesen und hören.



US-Präsident Trump: „We’re not paying anything for it, but we will send it“ (Wir zahlen nichts, schicken aber)

Wörtlich sagte Trump: „Wir zahlen nichts!“ und: Deutschland sei bereit, gegen Russland „sehr weit zu gehen“. Weiter: Der Ukrainekrieg sei nicht sein Krieg und Trump wolle da raus (hier). Dagegen will Herr Merz ständig weiter rein. Sind bei uns nur noch Irre am Werk?

Es darf nicht sein, dass in Deutschland künftig jeder vierte Rentner in Armut leben wird (hier), aber Leute wie die Herren Merz und Pistorius Milliarden um Milliarden in verlorene Kriege und in alle Welt verpulvern. Sind hier Leute am Werk, die gar nicht ermessen, was es heißt an Tafeln anzustehen und Flaschen zu sammeln? Die mit Hilfe von Terrorurteilen einer politisierten Justiz – sieben Monate Freiheitsstrafe für eine Ministerin-Beleidigung – Ruhe schaffen wollen?

Genug. Schluss mit der Veruntreuung unserer Gelder für fremder Länder Kriege. Wir brauchen unsere Ressourcen selbst, Herr Merz!