Kommt am 4. Juli ein Bio-Waffen-Angriff?

Wie tief müssen manche Kanäle und Protagonisten der angeblich alternativen Medien eigentlich noch sinken?

Aber die nächste Pandemie, die nächste Krankheit, die wird richtig reinhauen. Also da werden wir uns dann alle warm anziehen. Und die ist ja jetzt für, ja nach gewissen Planspielen, soll es am 4.Juli ja losgehen mit einem False-Flag-Bioterroranschlag, den man dann in Russland wohl in die Schuhe schiebt oder irgendwelchen Taliban-Terroristen. Es soll ja auch losgehen. Also diese Agenda scheint man tatsächlich zu verfolgen.

Wir haben also noch knapp zwei Tage, dann werden wir die „Wahrheit“ erfahren. Ich überlasse es jedem, sich selbst auf die Suche nach dem Beitrag zu begeben, in dem die Äußerungen gefallen sind. Spoiler: Der „Experte“ traut sich offenbar selbst nicht über den Weg, denn er bietet zahlreiche Lösungen gegen die „geplanten Enteignungen“ an, denen man angeblich nicht entkommen kann.

Aber vielleicht tue ich den Herren einfach nur unrecht. Sollten wir übermorgen alle Opfer eines hinterhältigen Biowaffenanschlags werden, entschuldige mich schon mal im voraus… wir sehen uns dann im Hilton…