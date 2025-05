Kennt Merz den deutschen Rostgürtel Ruhrgebiet? Allein in NRW fehlen 150 Milliarden für kaputte Brücken, Straßen, Schienen, Leitungen usw. Und Merz haut mal eben fünf weitere Milliarden für seine Obsession Ukrainekrieg raus

Kanzler Merz scheint von einer Obsession getrieben: Er kann nicht genug Geld für den ebenso blutigen wie sinnlos verlorenen Ukrainekrieg raushauen. Da kommt uns der Sauerländer Dickschädel – so der Volksmund – auf schlimmste Weise in die Quere. Denn Merzens Besessenheit zur deutschen Überschuldung zugunsten des ukrainischen Krieges samt seiner oft gerügten Milliarden-Korruption kennt keine Grenzen. Man mag vortragen, dass Merzens voriger Arbeitgeber in der Globalfinanz allein schon in drei „Taurus“-Herstellerfirmen investiert ist (hier). Das aber sollte kein Grund für die Volksvertreter der Altparteien sein (ihre Benennung auf Protestdemonstrationen lasse ich taktvollerweise beiseite, obschon sie inhaltlich korrekt erscheint), den Kanzler weitere einsame Kriegsbefeuerungen arrangieren zu lassen. So geschehen gestern in Berlin mit dem Projekt ukrainischer Fernraketen (auf Moskau) und deutscher Finanzierung samt know how. Weiß dieser Kanzler nichts vom „desolaten Zustand der Bundeswehr“ (General a.D. Erich Vad, hier), die kaum einen russischen Konterschlag abzufangen in der Lage sein dürfte? Und sollte er trotzdem das Maul derart weit aufreißen? Nicht jeder kann auf die eigenen Latifundien in den USA ausweichen, wenn es hier knallt, Herr Merz, dem sollten Sie Rechnung tragen und endlich den verdammten Großkotz-Sprech und seine vertraglichen Folgen unterlassen!

Das Ruhrgebiet ist im Volksmund der Gazastreifen Deutschlands, in US- Sichtweise der Rostgürtel (Rust Belt) des Landes

Im Ruhrgebiet fehlt es an fast allem, was Geld kostet, nur nicht an den alerten Sprüchen des korrupten Herrn Wüst* von der Christenunion. Dieser Herr hat nicht nur im ausgehenden Coronawahn durch völlig unwissenschaftliche Sperren die Innenstädte irreversibel ruinieren lassen, er ist auch dafür zuständig, dass untersuchte Brücken plötzlich gesperrt werden müssen und gesperrte Brücken auch nach fünf Jahren nicht erneuert sind. Im Fall der Autobahnbrücke A45 Lüdenscheid vergingen von der Sperrung bis zum Beginn des Neubaus fast 2 Jahre „Denkpause“, die jeden chinesischen Bauingenieur in die Verzweiflung getrieben hätten. Die kommunalen Straßen des Ruhrgebietes sind verbreitet Schlaglochstrecken, die Straßenbahnschienen erinnern an Spaghetti, fast jede ältere Brücke ist allein vom Augenschein verrostet und man schreibt die weitere Nutzung mangelnder Kontrolle zu. Anders sind die schlagartigen Sperren von Brücken als Kennzeichen des Ist-Zustandes nicht zu erklären (hier). In NRW gibt es an notdürftig weiter genutzten Autobahnen Stopp- und Wiegeeinrichtungen, in die LKW herausgewunken werden und nicht weiter fahren dürfen. Entsprechend dem Habeck-Wahnsinn sollen auch noch funktionierende Gasleitungen herausgerissen werden. Die Thyssen-Krupp-Hüttenwerke mit 11.000 Arbeitern in Duisburg stehen vor der Schließung auf Raten, obschon zwei Milliarden für die untaugliche H2-Stahlproduktion noch verfeuert werden sollen. Das alles und zahlreiche weitere Strukturmängel machen das Ruhrgebiet – je nach Sichtweise – zum Gazastreifen Deutschlands oder zum Rust Belt Pennsylvenias in den USA.

Wer jetzt noch weiter Geld rausschmeißt für sinnlose militärische Rechthaberei und Raketenkriege, muss weg

So lange die Kommunen des Ruhrgebietes bis über alle Toppen mit Schuldverschreibungen geflaggt sind und so lange eine Partei Wahlplakate an NRW-Brücken aufhängen kann mit dem Text „Toi! Toi! Toi! Diese Brücke hält. Wir geben Ihnen unser Ehrenwort.“ ist etwas oberfaul im Staate. Das elende Bürgertum muss endlich aufwachen und sehen, dass schon wieder in einen Krieg gezogen werden soll auf Kosten unserer einfachsten Daseinsvorsorge. Die Volksverblödung durch Regierungsorganisationen, Staatsmedien und die großen Plattformen, die nahezu allesamt Steuergelder und Zuwendungen erhalten, muss ein Ende haben, bevor es knallt.

* Auskunft erteilt „Rent a Rüttgers“