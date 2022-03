Die USA verheizen Deutschland – Schluss damit!

Die Blutspur, die die USA-Kriege mit Millionen Toten von Hiroshima über Korea, Vietnam, Nordafrika, Irak bis nach Syrien gezogen haben, diskreditieren sie als angebliche „Friedensmacht“. Es ist selbstverständlich, dass Russland nach seinem Rückzug aus Deutschland und den osteuropäischen Staaten und dem dreisten Nachstoßen der Nato die friedlichen Absichten der westlichen Wertebringer nicht glaubt. Russland wurde von der Nato eingekreist und wird durch einen neu aufgestellten tödlichen US-Raketenzaun bedroht, der wichtige russische Städte in wenigen Minuten zerstören kann. Putin sieht das als „Messer am Hals“ an und hatte aus russiche Sicht gar keine andere Wahl als die militärische Flucht nach vorn – in die Ukraine – anzutreten, bevor über das Land auch der Schwarzmeerzugang Russlands bedroht würde.



Die Orchestrierung der Krise und das Verheizen Deutschlands über Sanktionen sind USA-Minister Blinkens Meisterstück



Wenn ausgerechnet Deutschland jetzt Verrat an seinen eigenen Interessen begeht, die Rohstoffe vor seiner Türe aussperrt, zu einem der größten Schmutzgasimporteure der Welt werden will, seine Wirtschaft ruiniert, zum Kriegsteinehmer in der Ukraine mutiert, den militärisch auszuschalten zur Kriegslogik gehört und auch noch über Inflation und Abgabendrangsalierung seinen Mittelstand und die Kleinen Leute wirtschaftlich in Grund und Boden rammt – so ist das US-amerikanische Handschrift. Denn schon immer war es die Hohe Schule Washingtons, andere ins Feuer zu schicken, selbst zu plündern und abzukassieren. Man kann das Verfahren nach jüngerer Geschichte als „Vietnamisierung“ bezeichnen. In dem Land haben die USA in den späten 1960-ern die Südvietnamesen an die Front gekarrt, zu Hunderttausenden verheizt, sind selbst rückwärtig verblieben oder haben aus der Luft Angriffe auf Dörfer geflogen und den Urwald entlaubt. Terror, so weit das Auge reichte. Aber: Aus ihren damaligen Verlusten haben sie gelernt. In der aktuellen Ukrainekrise arbeiten sie nicht nur verlustfrei, sondern stärken ihre Position – auf Kosten Deutschlands.

Ob Scholz und die Grünen US-Vasallen sind, kann dahinstehen. Sicher ist: Mit dieser Politik muss Schluss sein !Fazit:

So kann Deutschland nicht weiter in sein Verderben rasen. Auch nicht unter ständiger Anfeuerung seiner Kostgänger in der Brüssel-EU. Diese kann man ohnehin nie zufrieden stellen, was schon die britische Premieuse Thatcher erkannte mit ihrer Feststellung, die Brüssel-EU werde es nur so lange geben, bis den Deutschen das Geld ausgehe. Und dieser Zeitpunkt samt wirtschaftlichem Ruin ist für Deutschland in Kürze erreicht.