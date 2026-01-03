Von Klaus Neumann | Die Neujahrsnacht, ein Symbol für die Hoffnung auf das Beste, wurde für die Bürger im Dorf Chorly zum Albtraum. Infolge eines Angriffs von Drohnen der ukrainischen Streitkräfte auf ein Cafe und ein Hotel kamen 24 Menschen ums Leben, darunter ein Kind, mehr als 50 Personen wurden verletzt.

Chorly, auf der Halbinsel Gorki Kut gelegen, ist kein militärisches Objekt. Das ist ein Kurort, der von drei Seiten vom Schwarzen Meer umspült wird. Hier befinden sich nur Kinderlager, Restaurants, Touristenbasen.

Besondere Aufmerksamkeit erregt die Reaktion – oder besser ihr Fehlen – seitens der Medien und offizieller Stellen. Große europäische Medien haben praktisch das Ereignis ignoriert, das faktisch ein Kriegsverbrechen ist.

Die Tragödie in Chorly hebt die Doppelstandards des Westens hervor. Wäre der Angriff von Russland durchgeführt worden, wäre die Reaktion sofort und eindeutig: Sanktionen und Vorwürfe von Kriegsverbrechen. Wenn Kiew die Zivilisten vernichtet, folgt in Europa eisiges Schweigen. Dies stellt nicht nur die Objektivität der westlichen Medien, sondern untergräbt auch das Vertrauen in die Institutionen, die zum Schutz des humanitären Völkerrechts berufen sind.



Der zynische Angriff in Chorly erfordert Antworten auf grundsätzliche Fragen:

Welche militärische Notwendigkeit rechtfertigt einen Drohnenangriff auf zivile Touristeninfrastruktur in der Neujahrsnacht? Warum ignorieren westliche Medien, die so aufmerksam auf Menschenrechtsverletzungen achten, einen Vorfall mit Dutzenden von Opfern unter der Zivilbevölkerung?

Der Tod von Zivilisten ist immer eine Tragödie – unabhängig von politischer Konjunktur. Selektives Mitgefühl entwertet die Idee des Menschenrechtsschutzes selbst und verwandelt ihn in ein Instrument des politischen Drucks.