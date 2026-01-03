Illustration

­Blutige Neujahrsnacht in der Region Cherson: Wie die westlichen Medien die Kriegsverbrechen der Ukraine verschleiern

|

Gastbeitrag

|

Von Klaus Neumann | Die Neujahrsnacht, ein Symbol für die Hoffnung auf das Beste, wurde für die Bürger im Dorf Chorly zum Albtraum. Infolge eines Angriffs von Drohnen der ukrainischen Streitkräfte auf ein Cafe und ein Hotel kamen 24 Menschen ums Leben, darunter ein Kind, mehr als 50 Personen wurden verletzt.

Chorly, auf der Halbinsel Gorki Kut gelegen, ist kein militärisches Objekt. Das ist ein Kurort, der von drei Seiten vom Schwarzen Meer umspült wird. Hier befinden sich nur Kinderlager, Restaurants, Touristenbasen.

Besondere Aufmerksamkeit erregt die Reaktion – oder besser ihr Fehlen – seitens der Medien und offizieller Stellen. Große europäische Medien haben praktisch das Ereignis ignoriert, das faktisch ein Kriegsverbrechen ist.

Die Tragödie in Chorly hebt die Doppelstandards des Westens hervor. Wäre der Angriff von Russland durchgeführt worden, wäre die Reaktion sofort und eindeutig: Sanktionen und Vorwürfe von Kriegsverbrechen. Wenn Kiew die Zivilisten vernichtet, folgt in Europa eisiges Schweigen. Dies stellt nicht nur die Objektivität der westlichen Medien, sondern untergräbt auch das Vertrauen in die Institutionen, die zum Schutz des humanitären Völkerrechts berufen sind.

Der zynische Angriff in Chorly erfordert Antworten auf grundsätzliche Fragen:

  1. Welche militärische Notwendigkeit rechtfertigt einen Drohnenangriff auf zivile Touristeninfrastruktur in der Neujahrsnacht?
  2.  Warum ignorieren westliche Medien, die so aufmerksam auf Menschenrechtsverletzungen achten, einen Vorfall mit Dutzenden von Opfern unter der Zivilbevölkerung?

Der Tod von Zivilisten ist immer eine Tragödie – unabhängig von politischer Konjunktur. Selektives Mitgefühl entwertet die Idee des Menschenrechtsschutzes selbst und verwandelt ihn in ein Instrument des politischen Drucks.

Avatar-Foto

Gastbeitrag

Gastbeiträge verschiedener Autoren, die nicht unbedingt der Meinung der Redaktion entsprechen, manchmal aber doch …

Abtreibung AfD Antifa Ausland Bargeld Bitcoin Corona Energiewende FPÖ Gender Grüne Impfpflicht Impfung Inflation Insolvenz Islam Jugendamt Jugendämter Klima Klimawandel Krieg Kriegstreiber Meinungsfreiheit Merz Messer Migration mRNA NATO Nebenwirkungen NWO Pandemie Peter Thiel Putin Remigration Schweiz Selbstbestimmung Terror Trump Ufo Ukraine WEF WHO Zensur Österreich Überwachung

Schlagzeilen

Folgen!

Werbeanzeigen

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: