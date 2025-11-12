Bald Morde durch die ANTIFA?

Die Antifa begeht laut Hans-Georg Maaßen in immer kürzeren Abständen immer brutalere Anschläge. Der frühere Verfassungsschutzchef warnt: Die linksextreme Szene radikalisiere sich zunehmend – und es sei „nur eine Frage der Zeit“, bis auch Morde verübt würden.

Während der Staat im „Kampf gegen Rechts“ ganze Behördenapparaturen mobilisiere, würden linke Gewalttäter in Deutschland „gehätschelt“ und verharmlost. In Ungarn, so Maaßen, zeige die Regierung, wie man gegen linksextreme Strukturen konsequent vorgehe – auch gegen reisende Krawallmacher aus Deutschland.

Die Hetze gegen Andersdenkende müsse sofort gestoppt werden, fordert Maaßen. Andernfalls, so seine Warnung, „können wir bald die ersten Toten beklagen“.

