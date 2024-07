Von Elleulin

Ich halte meinen Mund in meinen hohlen Händen

Feucht drücken seine Lippen an meine Innenflächen

Wandern umher

Küssen den Ansatz meiner Finger

Springen auf und nieder wie ein Gummiball



Ich halte meinen Mund fest zwischen meinen Händen

Nun fährt er die Zunge aus

Leckt und leckt, bis alles naß von Speichel ist.



Ich erhöhe den Druck

Mein Finger graben sich in die weißen Knöchel

Mein Mund zuckt

Knabbert an meinen Lebenslinien

Kitzelt mich und ich kichere leise in mich hinein.



Und so entspanne ich den Druck

Und halte meinen Mund nur noch leicht in meinen Händen.



Plötzlich gibt es einen Ruck

Mein Mund rutscht durch die kleine Lücke

– da, wo die Wurzeln der kleinen Finger sich treffen –

hindurch.



Ganz rot ist er vor Anstrengung

Und hüpft mit letzter Kraft

In mein Gesicht.



Platsch!

Da sitzt er an Ort und Stelle

Öffnet sich und schreit.

Schreit, dass die Wände wackeln

Schreit bis in die tiefste Hölle und hoch bis in den Himmel.



Sein Schrei umkreist den Erdball

Erzählt von Unterdrückung, Krieg, Gewalt

Von Freiheit, Leben, Schönheit.



Erzählt von den, was uns genommen wurde

Und schreit: „Genug! Es ist genug!“.



Ich will meinen Mund halten.

Doch mein Mund hält mich.

Er hält die ganze Welt und schreit:



„Genug!“





Quelle: Beischneider.net