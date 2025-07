Zwischenfazit der GGL: Wohin bewegt sich der Glücksspielmarkt in Deutschland?

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 sollte alles anders werden. Klarer, sicherer, kontrollierter. Die Einführung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, kurz GGL, galt als Zäsur in einem bislang wild wuchernden Markt, der sich irgendwo inmitten von halblegalen Angeboten, föderalen Sonderwegen und einem überdimensionierten Schwarzmarkt bewegte.

Drei Jahre später ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Der Tätigkeitsbericht der GGL für 2024 liefert reichlich Stoff und wirft zugleich eine ganze Reihe neuer Fragen auf.

Die GGL als Hüterin des legalen Glücksspiels

Das deutsche Glücksspielrecht war lange ein Flickenteppich und jedes Bundesland kochte sein eigenes Süppchen, die Lizenzvergabe verlief uneinheitlich und die digitale Welt blieb größtenteils unreguliert. Mit der Gründung der GGL sollte dieses Kapitel enden. Seit Anfang 2023 ist die Behörde vollständig zuständig, und das nicht nur auf dem Papier, sondern mit klaren Befugnissen und handfesten Werkzeugen.

Ihr Aufgabenfeld reicht von der Zulassung legaler Anbieter über die Marktbeobachtung bis hin zur aktiven Bekämpfung nicht genehmigter Plattformen. Ob Sportwetten, virtuelle Automatenspiele oder Online-Poker, die GGL entscheidet, was in Deutschland erlaubt ist und was nicht. Auch im Bereich der Glücksspielwerbung hat sie das letzte Wort, allerdings auf Grundlage eines Regelwerks, das je nach Auslegung mehr Spielraum lässt als mancher erwartet.

Getragen wird die Behörde von allen Bundesländern gemeinsam. Dennoch knirscht es gelegentlich, denn das Spannungsverhältnis von wirtschaftlichen Interessen und sozialer Verantwortung sorgt dafür, dass Entscheidungen nicht immer geradlinig ausfallen. Die GGL soll nämlich gleichzeitig für Ordnung sorgen und den legalen Markt attraktiv halten. Zwei Aufgaben, die sich nicht immer harmonisch vereinen lassen.

Regulierung trifft auf Realität

Die Theorie liest sich ambitioniert, ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat, eine zentrale Sperrdatei mit dem Namen OASIS, ein Limitabgleich über alle Anbieter hinweg und verpflichtende Pausen bei Automatenspielen. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass Regulierung selten so glatt funktioniert wie auf dem Reißbrett. Denn wie auf https://www.cardplayer.com/de/casinos/ohne-oasis gibt es auch viele Anbieter im Netz, wo gespielt werden kann, ohne auf OASIS achten zu müssen.

Bei lizenzierten Anbietern sind diese Maßnahmen durchaus spürbar. Wer zu viel einzahlen möchte, wird automatisch gestoppt. Wer sich selbst ausschließt, bleibt dauerhaft gesperrt und wer versucht, in Dauerrotation zu verfallen, wird durch technische Stopps zur Vernunft gezwungen. Die gesetzlichen Vorgaben zeigen Wirkung, zumindest dort, wo sie greifen dürfen.

Gleichzeitig sorgt die schleppende Lizenzvergabe für Frust auf allen Seiten. Besonders in Bereichen wie den virtuellen Automatenspielen und dem Online-Poker dauert es unverhältnismäßig lange, bis Anbieter eine gültige Genehmigung erhalten. Viele Plattformen befinden sich noch immer in der Warteschleife.

Werbung für legales Glücksspiel ist erlaubt, allerdings nur innerhalb eines recht engen Rahmens. Was als „verantwortungsbewusst“ gilt und was bereits als „aggressiv“ durchgeht, bleibt dabei häufig Interpretationssache. Die GGL hat erste Verbote ausgesprochen, Netzsperren eingerichtet und Zahlungsdienstleister in die Pflicht genommen. Doch die Ergebnisse sind durchwachsen und die illegalen Anbieter reagieren schneller, als mancher denkt.

Illegale Anbieter in der Dauerrotation – der Schwarzmarkt ist zäh

Die Hoffnung, durch klare Regeln und attraktive Angebote den Schwarzmarkt zurückzudrängen, erfüllt sich bislang nur teilweise. Laut aktuellem Bericht der GGL verbleibt etwa die Hälfte aller Umsätze im nicht lizenzierten Bereich. Das bedeutet, jeder zweite Euro landet bei Anbietern, die sich weder an deutsche Gesetze noch an Spielerschutz halten.

Diese Plattformen agieren überwiegend aus Drittstaaten, wo deutsches Recht keinerlei Durchschlagskraft hat. Domains werden regelmäßig gewechselt, IP-Adressen verschleiert, Zahlungssysteme verschoben. Wer entschlossen ist, ein illegales Angebot aufzurufen, wird dabei kaum aufgehalten. Die technischen Hürden lassen sich meist mit ein paar Klicks umgehen, und Zahlungsmethoden wie Kryptowährungen umgehen klassische Blockademechanismen mühelos.

Problematisch wird es zusätzlich, wenn illegale Angebote attraktiver erscheinen als ihre regulierten Pendants. Viele Spieler lassen sich davon blenden. Dazu kommt eine gezielte Ansprache über Streaming-Plattformen und soziale Netzwerke, die außerhalb des deutschen Einflussbereichs agieren. Selbst wenn Verstöße bekannt werden, scheitert ihre Verfolgung oft an internationalen Grenzen und fehlender Kooperation.

Spielerschutz unter Beobachtung – diese Sicherheit bringt das neue System

Die Regulierung wurde von der Politik nicht ins Leben gerufen, um ein paar Bürokraten zu beschäftigen. Ihr zentrales Versprechen lautet Schutz vor Spielsucht, finanzieller Überforderung und unkontrolliertem Zugang. Die Realität ist komplexer.

Mit der Limitdatei und dem Sperrsystem OASIS stehen zwei zentrale Instrumente zur Verfügung, die einen gewissen Standard setzen. Sie greifen über alle lizenzierten Anbieter hinweg, was bedeutet, dass Spieler sich nicht einfach zur nächsten Plattform hangeln können. Wer gesperrt ist, bleibt gesperrt. Wer das monatliche Limit erreicht hat, kann erst im Folgemonat weitermachen.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Datenschutzbedenken stehen im Raum, da sensible Nutzerdaten zentral gespeichert und von einer Vielzahl von Stellen abgefragt werden. Zudem lassen sich die Systeme teilweise umgehen durch Falschangaben, fremde Daten oder Anbieter aus dem Ausland, die gar nicht erst mit der GGL kooperieren.

Die größte Lücke bleibt jedoch der Bereich der illegalen Anbieter. Dort existieren weder Limits noch Sperren. Wer einmal den regulierten Markt verlässt, findet sich in einem digitalen Niemandsland wieder, in dem keinerlei Schutzmechanismen greifen. Prävention, Aufklärung und Suchtberatung sind bisher kaum sichtbar im Alltag der Spieler verankert. Vieles davon findet im Hintergrund statt, zu wenig davon im Blickfeld der Zielgruppe.

Evaluation 2026 und Vertragsverlängerung 2028

Die kommenden Jahre werden zur Bewährungsprobe. 2026 steht die umfassende Evaluation an, mit der die Wirksamkeit des Glücksspielstaatsvertrags auf den Prüfstand kommt. Was funktioniert, was ist verbesserungswürdig, was läuft komplett aus dem Ruder? Wissenschaftliche Studien, Marktanalysen und Erfahrungswerte sollen die Grundlage liefern für eine politische Diskussion, die absehbar hitzig wird.

Denn 2028 muss der Vertrag neu unterzeichnet werden. Alle Bundesländer sind dazu aufgerufen, dem bisherigen Modell erneut zuzustimmen oder Alternativen zu fordern. Schon jetzt deutet sich an, dass nicht überall Zufriedenheit herrscht. Einige Länder denken laut über eigene Regelungen nach, besonders im Bereich der Online-Casinos. Andere wiederum drängen auf mehr Kontrolle, schnellere Verfahren oder eine flexiblere Lizenzvergabe.

Dauerbaustellen und neue Herausforderungen

Die Digitalisierung des Vollzugs steht ganz oben. Ohne automatisierte Kontrollsysteme, moderne Schnittstellen und datengetriebene Marktanalyse bleibt die GGL ein schwerfälliger Apparat. Die Lizenzvergabe muss dringend beschleunigt werden, denn Anbieter brauchen Planungssicherheit und Nutzer eine klare Orientierung. Derzeit fehlt es an beidem.

Forschung und Marktbeobachtung sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Doch bis valide Daten vorliegen, bleibt vieles auf Annahmen gestützt. Der Druck auf die GGL wächst, denn mit jedem Jahr wird deutlicher, wie anspruchsvoll die Balance von Marktinteresse und Verbraucherschutz tatsächlich ist.