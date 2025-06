Trump macht Ernst – Bitcoin im Krisenmodus?

Washington unter Strom: Wie BTC-ECHO berichtet, wächst die Spannung rund um einen möglichen militärischen Eingriff der USA im Nahen Osten. Präsident Donald Trump hat in einer Rede klare Worte gefunden und angekündigt, auf Provokationen entschieden zu reagieren. Die geopolitische Lage verschärft sich – und der Kryptomarkt beginnt zu reagieren.

Bitcoin konnte in den vergangenen Tagen bereits zulegen und steht aktuell über 66.000 Dollar. Sollte es zu einem offenen Konflikt kommen, rechnen Beobachter mit einer weiteren Fluchtbewegung in vermeintlich sichere digitale Anlagen. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit greifen Investoren gerne zu Werten, die unabhängig von staatlicher Kontrolle funktionieren – allen voran Bitcoin.

Doch ein echter Krieg birgt auch Risiken für volatile Märkte: Sollte die Eskalation außer Kontrolle geraten, sind auch scharfe Korrekturen möglich. Die kommenden Tage könnten also zur Nagelprobe für Bitcoin & Co. werden – zwischen sicherem Hafen und spekulativer Achterbahnfahrt.