Sabotage-Schock in Cannes: Stromausfall trifft Filmfestival zur Preisverleihung

Mitten in den Filmfestspielen von Cannes gingen plötzlich die Lichter aus – und das nicht aus Zufall. Laut t-online steckt offenbar Sabotage hinter dem massiven Stromausfall in Südfrankreich.

In der Nacht auf Samstag brach gegen 2:45 Uhr ein Feuer in einem Umspannwerk bei Cannes aus. Am Vormittag wurde dann ein Hochspannungsmast entdeckt – abgesägt! Laut Gendarmerie handelt es sich um “böswillige Handlungen”. Rund 160.000 Haushalte sind betroffen, auch das Festival blieb nicht verschont: Im Multiplex-Kino “Cineum” musste der Vorführbetrieb unterbrochen werden.

Immerhin: Der Festivalpalast läuft über eine eigene Notstromversorgung – die Preisverleihung samt Goldener Palme soll wie geplant über die Bühne gehen. Doch auf den Straßen herrschte laut Augenzeugenberichten „Chaos“.