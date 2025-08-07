SPD-Kandidatin zieht zurück: Brosius-Gersdorf schmeißt hin!

Die SPD wollte eine linksgerichtete Professorin aufs Verfassungsgericht hieven – doch das Machtspiel ist krachend gescheitert. Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur zurück, nachdem aus der Union klare Ablehnung kam. Zuvor war die Wahl im Bundestag geplatzt – wegen massiver Kritik an ihrer Haltung zu Impfpflicht, Abtreibung und möglichen Plagiatsvorwürfen.
Die Juristin gibt sich als Opfer einer „diffamierenden Kampagne“, berichtet von Drohungen und Postterror – doch statt Rückhalt gibt es politischen Flurschaden. Die SPD trotzig, die Union zerstritten, das Verfassungsgericht wird zum Spielball der Macht.
So geht Demokratie 2025: Hauptsache Ideologie – Kompetenz zweitrangig.
