Die Bundesanwaltschaft meldet die Festnahme des ukrainischen Staatsangehörigen Serhii K. in Italien . In der Nacht zum 21. August 2025 wurde der Verdächtige in der Provinz Rimini von den Carabinieri festgesetzt – ein Schlag gegen die Drahtzieher der Nord Stream-Sabotage! Serhii K. soll als Koordinator einer Gruppe agiert haben, die im September 2022 Sprengsätze an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 nahe Bornholm platzierte.

Mit einer angemieteten Segelyacht, getarnt durch gefälschte Papiere, führten sie die Zerstörung durch. Die Explosionen beschädigten die Pipelines massiv. Ein klarer Akt verfassungsfeindlicher Sabotage! Doch warum wird ein ukrainischer Staatsbürger verdächtigt? Welche Interessen stecken hinter diesem Angriff auf Europas Energieversorgung? Die Öffentlichkeit verdient Antworten, statt vager Pressemitteilungen!