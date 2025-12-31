Justiz kollabiert: Straftäter wegen Überlastung entlassen – eine Million Akten bleiben liegen

Der Rechtsstaat steht vor dem Offenbarungseid. In Deutschlands Staatsanwaltschaften stapeln sich inzwischen rund eine Million unerledigte Strafverfahren. Der Deutsche Richterbund warnt laut t-online: Ermittlungen werden eingestellt, Verfahren verschleppt – und Straftäter kommen frei, nicht aus Mangel an Schuld, sondern wegen Überlastung.

Allein 5,5 Millionen neue Fälle pro Jahr, aber immer weniger Anklagen. Nur noch jedes 16. Verfahren landet vor Gericht. Der Grund ist simpel: zu wenig Richter, zu wenig Staatsanwälte, zu viel Bürokratie.

Die Konsequenz ist brisant: Wöchentlich werden dringend Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, weil Verfahren zu lange dauern. Der Staat weiß, wer gefährlich ist – und lässt ihn trotzdem laufen.

Immer neue Gesetze ändern daran nichts. Ohne Personal bleibt der Rechtsstaat Theorie. Das Vertrauen der Bürger erodiert, während Politik und Länder über Zuständigkeiten und Geld streiten.